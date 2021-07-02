В Приморье для предпринимателей разработали кредит по сниженной ставке

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Микрокредитная компания (МКК) "Фонд развития Приморского края" разработала кредитный продукт для предпринимателей по сниженной ставке - 1%. Об этом в пятницу сообщается на сайте центра "Мой бизнес".

"Бизнес может получить в МКК "Фонд развития Приморского края" льготный заем под 1% годовых. Заем "Выгодный" могут получить все виды бизнеса (кроме подакцизных). Максимальная сумма по этому кредиту - 5 млн рублей, а без залога можно получить до 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Максимальный срок по займу "Выгодный" составляет два года. Со второго года ставка по нему для бизнеса из моногородов составит 2% годовых, для всех остальных - 3% годовых. Министр экономического развития региона Наталья Набойченко отметила, что изменения в линейке продуктов микрокредитной компании связаны с необходимостью поддерживать технологическое и социальное предпринимательство.

"Пандемия коронавируса увеличила потребности малого бизнеса в дополнительном финансировании, поэтому мы приняли решение запустить новый продукт и снизить ставки по уже существующим займам для начинающих и социальных предпринимателей", - подчеркнула директор МКК "Фонд развития Приморского края" Елена Карионова.

Более выгодные условия кредитования стали доступны для начинающих и социальных предпринимателей. По специальным программам они могут получить заем до 5 млн рублей по ставке в 1% годовых на первый год. Без залога социальный бизнес может получить до 1,5 млн рублей, а начинающие предприниматели - до 3 млн рублей. В этом случае предпринимателю понадобится поручительство Гарантийного фонда Приморского края.

Поддержка предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из направлений работы центра "Мой бизнес" по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".