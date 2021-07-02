Глава Адыгеи потребовал увеличить объем дорожного строительства и ремонта по нацпроекту

МАЙКОП, 2 июля. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал от профильных ведомств региона увеличить объемы дорожного строительства и ремонта, проводимых в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

"На ремонт и строительство дорог выделяются значительные средства, которые дают нам возможность опережающими темпами выполнить плановые показатели, увеличить объем работ по развитию транспортной инфраструктуры республики", - сказал Кумпилов в пятницу на совещании по вопросам реализации нацпроектов в республике. Он заметил, что увеличению объемов работ в настоящее время также способствуют и погодные условия. "Важно объединить усилия всех заинтересованных ведомств для достижения целей нацпроекта", - заметил Кумпилов.

В пресс-службе главы Адыгеи заметили, что в настоящее время регион "входит в число лучших регионов по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". "В прошлом году показатели нацпроекта были перевыполнены, более того, осуществлен ремонт дорог, намеченных к приведению в нормативное состояние в 2021 году", - сказали в пресс-службе.

Здесь также сослались на первого замминистра строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства республики Рамазана Ляфишева, по словам которого в этом году был запланирован ремонт 54 дорожных объектов общей протяженностью 75,624 км, а также строительство транспортной развязки на автодороге Энем-Новобжегокай на 2021-2023 годы.

"Все запланированные на этот год работы были выполнены в прошлом году", - сказали в пресс-службе.

В нынешнем году, по поручению Кумпилова, задачи по ремонту также будут проводиться опережающими темпами, с перевыполнением плана. "Намечено привести в нормативное состояние 46 дорожных объектов программы 2022 года: все эти работы планируется выполнить до 1 сентября", - пояснили в пресс-службе.

Сам Кумпилов уверен, что достижение целевых показателей нацпроекта даст мультипликативный эффект. "Это одна из точек роста, которой мы сегодня должны уделить самое пристальное внимание, главным результатом данной работы должно стать снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения, чтобы сохранять жизнь и здоровье людей", - заметил глава региона. Он также подчеркнул, что развитие дорожной сети также позитивно отразится на росте экономики и качестве жизни населения.