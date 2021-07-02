Первый центр занятости под новым брендом "Работа в России" открылся в Удмуртии

ИЖЕВСК, 2 июля. /ТАСС/. Модернизированный центр занятости населения под новым федеральным брендом "Работа в России" открылся в Удмуртии для жителей Ижевска и Завьяловского района. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Такие центры открываются в стране по федеральному проекту "Содействие занятости" (национальный проект "Демография").

"В новом центре будут обслуживаться более 480 тыс. человек. Комфортные условия созданы и для посетителей, и, что не менее важно, для сотрудников. Сейчас на сайте "Работа в России" в разделе "Удмуртия" более 22 тыс. вакансий, а безработных - 8,2 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова главы региона Александра Бречалова.

По данным пресс-службы, единый кадровый центр объединил пять районных филиалов занятости населения Ижевска и филиал Завьяловского района. Обновления коснулись не только внешних изменений, но и регламента работы, информатизации и автоматизации деятельности. Кадровый центр должен экономить время обратившихся, обеспечивать индивидуальный подход к людям, перевести сервисы и услуги в электронный вид.

Отмечается, что до 2024 года в Удмуртии планируется создать четыре кадровых центра занятости населения и перевести в новый формат остальные центры занятости.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.