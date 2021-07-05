Рекультивация пометохранилища бывшей птицефабрики под Мурманском завершится в 2022 году

МУРМАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Пометохранилище бывшей птицефабрики "Снежная" в поселке Молочный Мурманской области - один из крупнейших объектов накопленного экологического ущерба в регионе полностью ликвидируют в 2022 году, сообщили в понедельник в министерстве информационной политики Мурманской области со ссылкой на главу региона Андрея Чибиса.

Рекультивация отходов когда-то одной из самых крупных советских птицефабрик в Заполярье имеет особую значимость для региона. Она включена в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология". Введенное в эксплуатацию в 1983 году, в 2004 году предприятие было ликвидировано.

"Были проблемы с подрядчиком два года назад, этого подрядчика выгнали, проведен новый конкурс, и сейчас мы видим, что работы ведутся в соответствии с четким графиком, темп меня радует. К концу 2022 года эта проблема должна быть полностью решена", - отметил глава региона по итогам своего визита на птицефабрику.

Как пояснили в региональном Мининформе, содержимое пометохранилища будет разделено на воду и безопасную твердую фракцию. Очищенную воду сольют в протекающий поблизости ручей Земляной, а твердые отходы оправятся на полигон для захоронения. По завершении работ карту бывшего хранилища планируется засыпать грунтом и засеять травой. Установка для очистки ила будет демонтирована и сможет использоваться в других уголках региона.

"Мы уже испытали оборудование, 72 часа непрерывно оно работало, заявленный результат показало. Сейчас досинхронизируем технологические процессы и приступим к откачке верхнего слоя воды, параллельно будем иловый осадок доставать", - прокомментировал текущую ситуацию министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Рекультивация пометохранилища бывшей птицефабрики "Снежная" началась в июле 2019 года. Площадь загрязненного полигона составляет 10,5 га и является потенциальной угрозой для Кольского залива, а также впадающей в него реки Колы - источника питьевого водоснабжения Мурманской области и Кольского района.

О нацпроекте "Экология"

В рамках национального проекта "Экология" к 2024 году будут ликвидированы все несанкционированные свалки в городах и самые опасные объекты накопленного экологического вреда (брошенные предприятия, места скопления промышленных отходов и так далее). Во всех регионах появится система общественного контроля, благодаря которой каждый гражданин сможет выявлять и помогать ликвидировать незаконные свалки.