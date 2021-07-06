Почти 25 школ ухода за пожилыми жителями создадут в Алтайском крае до 2025 года

БАРНАУЛ, 6 июля. /ТАСС/. Школы ухода за пожилыми маломобильными жителями Алтайского края и пункты проката технических средств реабилитации создадут на базе почти 25 центров социального обслуживания до 2025 года в рамках нацпроекта "Демография", сообщила на пресс-конференции во вторник министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

"В настоящее время такие школы работают в двух городах и трех районах региона. В 2021 году планируется открыть такие школы, услуги которых востребованы, на базе еще шести комплексных центров соцобслуживания в Барнауле, Павловском, Тальменском, Троицком, Топчихинском районах. В них мы будем обучать родственников правильному уходу за пожилыми людьми, выдать средства реабилитации и обучать ими пользоваться, учить правильно организовать жилое пространство пожилого человека. До 2025 года есть амбициозные планы создания таких школ и пунктов проката средств реабилитации в каждом центре комплексного социального обслуживания, у нас их 24", - сказала Оськина.

Она отметила, что такие школы создаются в рамках проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". В этом году на реализацию мероприятий нацпроекта, в том числе на открытие школ ухода, выделено 67 млн 800 тыс. рублей. Всего в рамках нацпроекта до 2024 года край получит 800 млн рублей, которые потратят на открытие таких школ, приобретение технических средств реабилитации, оплату труда сиделок, дополнительный штат соцработников, диспансеризацию, создание мобильных бригад по доставке пожилых жителей в медучреждения.

"Мы видим, что такие услуги, как школы ухода, очень востребованы и нужны населению. Особенно это сейчас актуально, так как пожилые люди становятся более тяжелыми после перенесенного заболевания коронавирусом", - подчеркнула Оськина.

Так, услугами школ ухода и пунктов проката средств реабилитации в 2020 году воспользовались около 1 тыс. человек. Число участников групп пришлось сокращаться из-за эпидситуации.

Всего в Алтайском крае начитывается 622 тыс. жителей старшего возраста, их доля ежегодно растет и в настоящее время составляет 28% от общей численности всех жителей региона.