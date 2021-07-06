В Карелии за два года отремонтируют 120 км дорог, ведущих к дачным кооперативам

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Карелии до 2022 года приведут в нормативное состояние 120 из 330 км региональных дорог Прионежского района, которые часто используют петрозаводские дачники, на ремонт выделено 1,8 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства республики.

"За два года в порядок будут приведены более 120 км наиболее популярных и востребованных, в том числе у петрозаводских дачников, дорог. На эти цели выделено 1,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе поездки к местам дорожного ремонта, жители республики часто жаловались на качество дорог в Прионежском районе, в том числе на участки, которые ведут к дачным кооперативам неподалеку от Петрозаводска. Уже к 15 августа завершится ремонт дороги Деревянное - Деревянка - Пяжиева Сельга - Пухта, по которой в том числе ездит школьный автобус. До выезда из поселка Деревянка планируется положить асфальт, на отрезке до 35-го км трассы - щебеночно-песчаное покрытие.

Продолжаются работы на трассе Петрозаводск - Лососинное: на участке протяженностью более 5 км сейчас укладывают щебеночное основание. На дорогах Машезеро - Шапшезеро и Лососинное - Машезеро, где расположено много кооперативов и СНТ, вырублены деревья и кустарники, меняются водопропускные трубы. "По контракту эти три трассы, на которые направлено 749 млн рублей, [подрядчик] "Технострой" должен сдать к августу следующего года. Однако компания намерена завершить работы с опережением графика - в текущем году", - рассказали в пресс-службе.

К 2022 году планируется завершить дорожный ремонт в направлениях Заозерье - Пиньгуба, Соломенное - Ялгуба - Суйсарь и подъезд к местечку Падас. Кроме того, в порядок приведут участок дороги Петрозаводск - Суоярви - Намоево в районе воинской части.

В следующем году также начнется ремонт федеральной трассы по направлению Петрозаводск - Ошта, которая также остро нуждается в обновлении. Первые работы начнутся на участке от Шокшы до Деревянного, а в 2023 году - от Деревянного до Петрозаводска и от Шокши до границы республики.

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".

При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году), снижению смертности в ДТП (с 10,9 человека на 100 тыс. населения в 2020 году до четырех человек в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. Также в нацпроекте могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.