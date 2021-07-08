Более 60 млн рублей выделили в Ульяновской области на технику для тушения лесных пожаров

ТАСС, 8 июля. Власти Ульяновской области закупили технику и специальное оборудование для патрулирования и тушения лесных пожаров на 62 млн рублей в 2021 году. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"С 2019 года в Ульяновской области ведется работа по проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В 2021 году на его реализацию выделено 68 млн рублей, из них 62 млн - для приобретения лесопожарной техники и оборудования. На сегодняшний день все торги на их закупку проведены, началась поставка", - приводятся в сообщении слова и.о. министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнары Рахматулиной.

Пять автомобилей "УАЗ пикап" уже поступили в регион. Машины укомплектованы мотопомпами, емкостями для воды, ранцевыми огнетушителями и другой противопожарной техникой. Транспорт будет направлен в лесопожарные станции, действующие в наиболее подверженных возгораниям лесничествах. Всего в текущем году в регионе приобретено 17 малых лесопатрульных комплексов, в том числе на базе "УАЗ фермер", а также тракторные прицепы для доставки воды на лесные пожары и 25 единиц спецоборудования.

По данным пресс-службы, в Ульяновской области сохраняется высокий класс пожарной опасности. Всего с начала сезона зафиксировано 67 лесных пожаров на общей площади более 304 га.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.