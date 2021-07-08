Первые жилые корпуса в кампусе для вузов Томска будут готовы в 2023 году

ТОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Строительство жилых корпусов в кампусе для всех вузов Томска на 10 тыс. мест планируется завершить в конце 2023 - начале 2024 года. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Томской области Андрей Антонов.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме администрация региона подписала с Минобрнауки РФ и ВЭБ.РФ соглашение о строительстве кампуса на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты. Стоимость его создания оценивается в 30 млрд рублей, строительство будет организовано в формате государственно-частного партнерства и начнется летом 2022 года. Как сообщил во время рабочей поездки в Томск председатель правительства РФ Михаил Мишустин, правительство выделит на строительство 18 млрд рублей.

"Жилье, мы его должны в конце 2023 - начале 2024 года запустить (в эксплуатацию). А бассейн и многофункциональный учебный центр, с учетом необходимости специализированного оборудования по очистке воды, мы должны запустить в 2024 году", - сказал Антонов.

Он уточнил, что в течение месяца планируется завершить техническое задание на проектирование, чтобы в этом году начать подготовку проектно-сметной документации, а летом 2022 года приступить к строительству.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.