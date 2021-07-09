В Якутске в 2021 году откроется центр цифрового образования IT-куб

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Центр цифрового образования IT-куб для детей откроется осенью в Якутске, в нем ежегодно смогут заниматься не менее 400 детей. Об этом сообщила в пятницу ТАСС заместитель директора Института новых технологий Республики Саха (Якутия) Татьяна Сметанина.

"Центр IT-куб разместится в Якутске в трехэтажном здании и сможет принимать не менее 400 детей ежегодно. Мы ожидаем, что Якутск даже сможет перевыполнить данный показатель, так как в городе обучается свыше 48 тыс. детей", - рассказала Сметанина.

Занятия будут вестись по шести направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, основы программирования на Java, разработка VR/AR приложений, базовые навыки программирования на С-подобных языках и системное администрирование. "Закупка необходимого оборудования проведена, сейчас мы ждем доставку ноутбуков, планшетов, интерактивных панелей, МФУ, наборов по робототехнике, по электронике, электромеханике и другой техники", - добавила Сметанина.

Как отметила собеседница агентства, планируется, что центр после открытия расширит возможности обучения математике и информатике в школах региона, где уже работают "точки роста". Открытие центра состоится 1 сентября. "На данный момент 13 педагогов получили повышение квалификации по линии Минпросвещения РФ для работы в центре, далее их обучение продолжится по программам Яндекс-лицей и IT-школы Samsung, которые будут реализовываться для детей", - сказала она.

Создание и развитие технопарков "Кванториум", IT-кубов и центров образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей "Точка роста" в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 по 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.