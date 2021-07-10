Научно-образовательный центр южных регионов РФ получит господдержку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ) Юга России, куда входят вузы и научные организации Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края, получит господдержку по нацпроекту "Наука", сообщила в субботу пресс-служба губернатора Ростовской области. Научный центр будет вести деятельность в направлениях, обозначенных Стратегией научно-технологического развития РФ и Доктриной продовольственной безопасности РФ.

В пресс-службе уточнили, что об этом стало известно в ходе заседания совета НОЦ под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "По итогам защиты проект Научно-образовательного центра юга России вошел в пятерку победителей и получит господдержку в рамках нацпроекта "Наука". <...> Усилия центра будут сосредоточены на развитии трех направлений - "Агротех", "Фуд дизайн", и "Аква трек", - говорится в сообщении. Также работа центра будет направлена на выполнение указа президента РФ о национальных целях развития до 2030 года.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в число основных проектов Южного НОЦ войдут проекты, связанные с разработкой беспилотных сельхозмашин и инновациями в сфере искусственного интеллекта. Также глава региона отметил, что развитие научно-образовательного центра значительно ускорит социально-экономическое развитие регионов-участников НОЦ. "Мы рассчитываем, что к 2024 году будет обеспечен вклад центра в увеличение доли несырьевого экспорта - до 40%. Доля высокотехнологичной продукции достигнет 29%. Будет создано более 4,5 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. Макрорегион привлечет 36 тыс. иногородних студентов, а доля молодых исследователей составит 33%", - цитирует пресс-служба губернатора.

Ранее по инициативе губернатора Ростовской области Южным НОЦ была подана заявка на участие центра в конкурсе на получение господдержки. В 2021 году Южный научно-образовательный центр, объединяющий вузы регионов Юга России, был признан межрегиональным.