Научно-образовательный центр "Байкал" займется вопросами снижения экологической нагрузки

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ) "Байкал", проект которого победил в конкурсе концепций НОЦ, объединит усилия науки, вузов и бизнеса в вопросах снижения экологической нагрузки на Байкальскую природную территорию и сохранении природных ресурсов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

В России будут созданы пять новых НОЦ мирового уровня. Итоги соответствующего конкурса подвели 9 июля. В числе победителей - совместная заявка Иркутской области и Республики Бурятия на создание НОЦ "Байкал".

"НОЦ - это кооперация бизнеса, вузов и науки. Технологии, разрабатываемые в научном консорциуме "Байкал", призваны уменьшить экологическую нагрузку на Байкальскую природную территорию, обеспечить восполнение сырьевой базы для развития "зеленой" экономики без ущерба для окружающей среды с использованием современных представлений об экосистеме озера Байкал, ее потенциале и возможностях. Это будет способствовать сохранению ресурсов и развитию экологически нейтральных производств", - говорится в сообщении.

НОЦ "Байкал" займется разработкой конкурентоспособных технологий глубокой переработки промышленных отходов, комплексной переработки возобновляемых природных ресурсов, также будет работать в таких областях как биофарма и медтехнологии.

Организационными вопросами работы НОЦ займется управляющая компания. Его высшим органом будет наблюдательный совет во главе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Победа в конкурсе концепций НОЦ гарантирует поддержку проекта, в том числе финансовую из федерального бюджета, нормативную, инфраструктурную. Объем финансовой поддержки пока не сообщается.

Программы развития НОЦ нацелены на качественное расширение научно-технологического пространства России. Регионы, где появляются НОЦ, должны стать локомотивами роста экономики.