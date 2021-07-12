Экофестиваль и марафон театральной самодеятельности получили гранты форума "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Проекты из восьми регионов России получили гранты в рамках четвертой смены молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", прошедшей в крымской бухте Капсель, сообщили в понедельник в пресс-службе форума.

"На "Тавриде" подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда "Артполяна". Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств 11 проектов на общую сумму более 5 млн рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего на конкурс, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу "Россия - страна возможностей", был представлен 31 проект.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, одним из победителей стала Дария Мартынова, которая предложила провести в Новосибирской области экологический фестиваль с участием местных художников и музыкантов, активистов и ученых, исполнителей и поэтов - и тем самым привлечь внимание к проблеме свалок. Анна Демидова из Саратовской области организует литературно-образовательный проект, в рамках которого современные деятели искусства будут участвовать в интерактивных площадках в регионе, а итогом станет спектакль "Пиросмани". Проект "ДрамСтарт" Алексея Петровского из Севастополя позволит местным молодым драматургам поработать с профессиональными режиссерами и актерами, лучшие произведения будут прочитаны на сценах театров Крыма и Севастополя.

От Алтайского края победили сразу три участника: Георгий Калинин предложил идею фестиваля "Театр. БезСценнО", благодаря которому театры-участники получат новые навыки для работы в цифровой среде, Софья Клочкова намерена организовать фестиваль-конкурс студенческих и школьных театров "Облепиха", а Татьяна Стибунова - театральный марафон "Истории одной земли". "[В рамках театрального марафона] профессиональные режиссеры станут наставниками трех самодеятельных молодежных театров и помогут поставить спектакли. Театр-победитель отправится на гастроли по малым городам Алтайского края", - отметили в пресс-службе "Тавриды".

В Ульяновской области планируется провести театральный батл, в Удмуртии - организовать детскую театральную студию на национальном языке, в Тюменской области - провести фестиваль молодежной современной драматургии, в Московской области должен пройти фестиваль-конкурс "Импровизационный батл", также планируется поставить спектакль "Взломанный", затрагивающий острые социальные проблемы.

По данным пресс-службы, в рамках четвертого заезда "Тавриды" прошли арт-школа эффективного управления театральными и концертными площадками и Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters по направлению "Театр". В смене участвовали 400 человек из 65 регионов России. С участниками работали более 100 экспертов из ведущих театров России.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 год.