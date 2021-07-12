В Карелии почти 40% региональных дорог приведут в норму к концу года

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июля. /ТАСС/. Доля региональных дорог Карелии, приведенных в нормативное состояние по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги", к концу 2021 года достигнет 39,25%. Об этом в ходе прямого эфира во "Вконтакте", посвященного теме ремонта дорог в республике, сообщила вице-премьер региона по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина.

"В текущем году нам необходимо отремонтировать 203 км региональных дорог и 15 км местных дорог Петрозаводска. По состоянию на текущий момент общая готовность объектов ремонта региональных дорог составляет более 42%. С учетом реализации указанных мероприятий по итогам 2021 года планируется довести долю автодорог регионального значения к нормативным требованиям до уровня 39,25%", - сказала она, напомнив, что по условиям нацпроекта, в 2024 году этот показатель должен достигнуть доли в 50%.

В 2021 году на дорожный ремонт в рамках профильного нацпроекта направят более 3,6 млрд рублей. К сегодняшнему дню подрядчики успели выполнить работы на сумму 1,6 млрд рублей, что составляет 45% от плана. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, в конце июля, в зависимости от выполненного объема работ, станет понятно, сможет ли регион претендовать на дополнительные средства на ремонт дорог в этом году. Для этого, по мнению руководителя республики, необходимо вести работы на объектах в две смены. Этому способствует сухая погода, установившаяся в Карелии, а также длинный световой день.

"Постараемся по итогам июля посмотреть, сколько мы освоим средств. Нам сложно конкурировать даже с центральными областями России, потому что там весна приходит раньше, строительная техника выходит в более ранние весенние сроки. <…> Это еще одна из проблем севера - у нас очень короткий период, [в который можно вести дорожные работы], но удобный в плане длины светового дня", - подчеркнул Парфенчиков.

По прогнозам до конца года в Карелии рассчитывают, что смогут получить около 1 млрд рублей дополнительно на ремонт дорог в Петрозаводске. Положительное решение о выделении средств будет в значительной мере зависеть от темпов строительства участка, продолжающего улицу Куйбышева от центральной улицы - проспекта Ленина - до набережной Варкауса. Объем выполненных работ сейчас составляет 18%: сложности возникли из-за коммуникаций, расположение которых было предусмотрено проектом в другом месте. Тем не менее, по словам Оксаны Чебуниной, предполагается, что строительство завершится до конца года.

"Кроме того, на завершение работ на дороге Олонец-Вяртсиля из резервного фонда правительства выделено почти 1,4 млрд рублей. Тоже мы планируем, что до конца года эти работы завершим. Кроме того в рамках новой федеральной целевой программы нам выделяются средства - практически 600 млн рублей", - сказала она, пояснив что на эти средства в этом году начнется в том числе ремонт на участке дороги Петрозаводск-Суоярви с 25 по 33 км и строительство моста к острову Риеккалансари в Ладожском озере к югу от Сортавалы.

Ремонт дорог к туристическим объектам

Власти также ведут работу по заключению контрактов на будущий год, когда дорожный ремонт охватит еще 233 км республиканских трасс на сумму 3,4 млрд рублей. Процедуру контрактации планируется завершить к 1 октября 2021 года.

По словам Чебуниной, сейчас дорожная отрасль в республике загружена полностью. Ремонты и строительство трасс ведется не только по национальному проекту, но и в рамках иных федеральных программ. Так, например, до конца лета планируется завершить строительство дорог к острову Кижи (Великая Губа - Оятевщина), до вотчины карельского Деда Мороза ТалвиУкко и к Беломорским петроглифам, техническая готовность, которой сегодня составляет 95%.

"Сразу скажу, что срок контакта с "Техностроем" уже просрочен. Соответствующие штрафные санкции будут начислены, потому что объект [дорога к петроглифам] должен был быть закончен до конца июня текущего года. Объем работ там остался небольшой. Мы думаем, что до конца августа тоже объект будет представлен к акту приема-передачи", - добавила Чебунина.