Пять школ искусств Мурманской области отремонтируют в 2021 году по нацпроекту

МУРМАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Школы искусств в пяти населенных пунктах Мурманской области отремонтируют до конца 2021 года по нацпроекту "Культура". Об этом сообщили во вторник в министерстве информационной политики региона со ссылкой на заместителя губернатора Мурманской области Елену Дягилеву.

"В рамках национального проекта "Культура" выполняются работы в трех учреждениях региона. Кроме того, достигнуты договоренности с Министерством культуры Российской Федерации о том, что еще две школы будут включены в этот проект в этом году. Речь об организациях в Апатитах, Кольском районе, Мурманске, Оленегорске и Гаджиево", - сказала Дягилева.

Заместитель губернатора также подчеркнула, что реализация нацпроекта "Культура" в Мурманской области позволяет в числе прочего заняться и дооборудованием учреждений. "В 2021 году под оснащение попадают шесть школ искусств", - пояснила Дягилева.