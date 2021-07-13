{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять школ искусств Мурманской области отремонтируют в 2021 году по нацпроекту

Работы проведут в учреждениях в Апатитах, Кольском районе, Мурманске, Оленегорске и Гаджиево

МУРМАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Школы искусств в пяти населенных пунктах Мурманской области отремонтируют до конца 2021 года по нацпроекту "Культура". Об этом сообщили во вторник в министерстве информационной политики региона со ссылкой на заместителя губернатора Мурманской области Елену Дягилеву.

"В рамках национального проекта "Культура" выполняются работы в трех учреждениях региона. Кроме того, достигнуты договоренности с Министерством культуры Российской Федерации о том, что еще две школы будут включены в этот проект в этом году. Речь об организациях в Апатитах, Кольском районе, Мурманске, Оленегорске и Гаджиево", - сказала Дягилева.

Заместитель губернатора также подчеркнула, что реализация нацпроекта "Культура" в Мурманской области позволяет в числе прочего заняться и дооборудованием учреждений. "В 2021 году под оснащение попадают шесть школ искусств", - пояснила Дягилева.

Теги
РоссияМурманская область
В Вологде за два года завершат реконструкцию водовода, который спас город в период засухи
На эти цели направят более 370 млн рублей из всех уровней бюджетов
Читать полностью