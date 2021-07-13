В Вологде за два года завершат реконструкцию водовода, который спас город в период засухи

"Аномально жаркое лето показало, насколько верным было решение начать ремонт тракта водоподачи из Кубенского озера. Это важнейший резервный источник водоснабжения Вологды, который не был задействован с 2015 года. За это время два наиболее аварийных участка были заменены. С 6 июля водовод вновь ввели в эксплуатацию: река Вологда сильно обмелела, и 70% воды поступает именно из озера. При этом ее качество осталось на высоком уровне - жители разницу не ощутили. Работы по реконструкции тракта будут продолжены, за 2022-2024 годы предстоит заменить порядка трех километров сетей ", - написал губернатор на своей странице во "ВКонтакте".

ВОЛОГДА, 13 июля. /ТАСС/. Коммунальные службы намерены завершить реконструкцию тракта водоподачи из Кубенского озера в Вологду за 2022-2024 годы, на это выделено более 370 млн рублей из всех уровней бюджетов, в том числе из федерального - по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология". Водовод позволил сохранить водоснабжение города Вологды этим летом, когда в жару основной источник водоснабжения - река Вологда - обмелела до критической отметки, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По данным главы региона, на завершающем этапе предстоит реконструировать комплекс объектов, расположенных на озере Кубенском. Это позволит в кратчайшие сроки предотвращать аварийные ситуации и обеспечивать вологжан в полном объеме чистой водой в маловодные годы.

По информации пресс-службы губернатора, тракт водоподачи был построен в 1987 году, поддерживался в работоспособном состоянии. В 2018 году его начали капитально ремонтировать в связи со 100% износом. Работы разделили на четыре этапа, два из них выполнены, переложено более двух километров ветхого водовода.

В жару этим летом специалисты горводоканала промыли трубы, провели гидравлические испытания, проверили основные показатели воды, она соответствует нормам и требованиям. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, жители не ощутили перехода на резервный источник водоснабжения. Помогла и модернизация реагентного хозяйства очистных сооружений водозабора, завершенная в декабре 2019 года. В случае продолжительной засухи Вологда может полностью перейти на резервный источник. Тракт рассчитан на подачу до 200 тыс. кубометров воды в сутки, город потребляет около половины этого объема.

По словам губернатора, в реконструкцию тракта будет инвестировано более 370 млн рублей из бюджетов всех уровней. Кроме того, власти города разработали комплекс дополнительных мероприятий для качественного водоснабжения - для предотвращения несанкционированных стоков расширят санитарно-защитную зону, построят новую ветку водовода на третий и четвертый микрорайоны города.

О засухе

Как сообщили ТАСС в Вологодском ЦГМС, с 7 до 16 июля на территории области наблюдается опасное природное явление в связи с жаркой и сухой погодой, температура воздуха на 7 градусов и более превышает норму. С 16 июля ожидаются кратковременные дожди и небольшое понижение температуры до привычных значений. "Для сельскохозяйственных культур нынешние погодные условия опасны, они могут погибнуть, особенно в западных и центральных районах области", - сообщили в региональной метеослужбе.