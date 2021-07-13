В Вологде за два года завершат реконструкцию водовода, который спас город в период засухи

ВОЛОГДА, 13 июля. /ТАСС/. Коммунальные службы намерены завершить реконструкцию тракта водоподачи из Кубенского озера в Вологду за 2022-2024 годы, на это выделено более 370 млн рублей из всех уровней бюджетов, в том числе из федерального - по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология". Водовод позволил сохранить водоснабжение города Вологды этим летом, когда в жару основной источник водоснабжения - река Вологда - обмелела до критической отметки, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"Аномально жаркое лето показало, насколько верным было решение начать ремонт тракта водоподачи из Кубенского озера. Это важнейший резервный источник водоснабжения Вологды, который не был задействован с 2015 года. За это время два наиболее аварийных участка были заменены. С 6 июля водовод вновь ввели в эксплуатацию: река Вологда сильно обмелела, и 70% воды поступает именно из озера. При этом ее качество осталось на высоком уровне - жители разницу не ощутили. Работы по реконструкции тракта будут продолжены, за 2022-2024 годы предстоит заменить порядка трех километров сетей ", - написал губернатор на своей странице во "ВКонтакте".
По данным главы региона, на завершающем этапе предстоит реконструировать комплекс объектов, расположенных на озере Кубенском. Это позволит в кратчайшие сроки предотвращать аварийные ситуации и обеспечивать вологжан в полном объеме чистой водой в маловодные годы.
По информации пресс-службы губернатора, тракт водоподачи был построен в 1987 году, поддерживался в работоспособном состоянии. В 2018 году его начали капитально ремонтировать в связи со 100% износом. Работы разделили на четыре этапа, два из них выполнены, переложено более двух километров ветхого водовода.
В жару этим летом специалисты горводоканала промыли трубы, провели гидравлические испытания, проверили основные показатели воды, она соответствует нормам и требованиям. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, жители не ощутили перехода на резервный источник водоснабжения. Помогла и модернизация реагентного хозяйства очистных сооружений водозабора, завершенная в декабре 2019 года. В случае продолжительной засухи Вологда может полностью перейти на резервный источник. Тракт рассчитан на подачу до 200 тыс. кубометров воды в сутки, город потребляет около половины этого объема.
По словам губернатора, в реконструкцию тракта будет инвестировано более 370 млн рублей из бюджетов всех уровней. Кроме того, власти города разработали комплекс дополнительных мероприятий для качественного водоснабжения - для предотвращения несанкционированных стоков расширят санитарно-защитную зону, построят новую ветку водовода на третий и четвертый микрорайоны города.
О засухе
Как сообщили ТАСС в Вологодском ЦГМС, с 7 до 16 июля на территории области наблюдается опасное природное явление в связи с жаркой и сухой погодой, температура воздуха на 7 градусов и более превышает норму. С 16 июля ожидаются кратковременные дожди и небольшое понижение температуры до привычных значений. "Для сельскохозяйственных культур нынешние погодные условия опасны, они могут погибнуть, особенно в западных и центральных районах области", - сообщили в региональной метеослужбе.