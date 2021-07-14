Один из самых северных поселков Красноярского края получит станцию водоочистки

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Жители одного из самых северных населенных пунктов Красноярского края - села Хатанга - в конце года получат чистую воду, в начале декабря здесь запустят современную станцию водоочистки. Об этом в среду ТАСС сообщил министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Афанасьев.

Сейчас в Хатанге, где проживает более 2,6 тыс. человек, действует открытый водозабор без очистки. Вода не проходит необходимый уровень очистки и не соответствует нормативным требованиям по качеству. Станция строится в рамках федерального проекта "Чистая вода".

"Должны закончить строительство станции отчистки и обеззараживания воды, <...> и запустить ее в эксплуатацию уже в начале декабря текущего года, чтобы жители Хатанги наконец получили чистую питьевую воду, которая будет соответствовать всем требованиям", - сказал Афанасьев.

На станции вода будет проходить несколько степеней очистки, вплоть до ультрафиолетовой. Мощность станции будет 3,2 тыс. кубометров в сутки.

Хатанга - село на востоке Таймырского полуострова, расположено на одноименной реке.