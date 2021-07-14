Более 40 "Точек роста" заработают в Приморье с начала учебного года

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Более 40 центров образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" заработают в Приморье с сентября 2021, сообщила в среду пресс-служба правительства Приморья.

"С сентября 43 "Точки роста" начнут работу в школах на 29 территориях края. Учителя, которые будут работать там, уже прошли специальные курсы переподготовки на базе Академии Министерства просвещения РФ", - пояснили в пресс-службе.

Центры "Точка роста" создаются селах и небольших городах по национальному проекту "Образование". В "Точках роста" внедряют образовательные программы с обновленным содержанием по предметам "Технология", "Информатика" и ОБЖ. Также в рамках дополнительного образования дети учатся IT-технологиям, медиатворчеству, игре в шахматы. Улучшение качества образования в регионе также ведется в рамках рассчитанной до 2027 года программе "Развитие образования Приморского края".

"Такие центры в сельских школах очень необходимы. Они помогают сформировать у обучающихся современные технологические, гуманитарные навыки и получить качественное образование по ряду предметов, сформировать навыки проектной деятельности", - привела пресс-служба слова министра образования Приморского края Натальи Бондаренко.