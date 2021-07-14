В Ульяновской области в 19 районах модернизируют станции связи

УЛЬЯНОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил руководителям местных подразделений телекоммуникационных компаний разработать программу по обеспечению связью и интернетом жителей отдаленных районов области. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Совместно с законодательным собранием нужно разработать программу субсидирования проектов по улучшению качества голосовой связи и мобильного интернета в отдаленных районах. Также главы муниципальных образований должны уделять особое внимание выделению земельных участков под строительство базовых станций, использованию опор двойного назначения", - приводит пресс-служба слова Русских.

Для решения проблемы покрытия связью отдаленных районов будет создана рабочая группа, в которую войдут все операторы связи и представители исполнительных органов власти Ульяновской области. По данным операторов, уже в этом году в 19 муниципальных образованиях планируется модернизировать действующие станции и установить новые с технологией LTE.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" рассчитан до 2024 года. Его основные цели - сделать интернет доступным для всех, обеспечить связью 5G крупнейшие города, повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.