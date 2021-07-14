Сквер на берегу Ладожского озера в Карелии достроят в сентябре

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июля. /ТАСС/. Основные работы у залива Ляппяярви Ладожского озера в городе Сортавала, где по национальному проекту "Жилье и городская среда" строится сквер, завершат к 1 сентября. Об этом в среду в ходе прямого эфира "ВКонтакте", посвященного теме реализации национальных проектов в республике, сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

"По Сортавале также удалось оптимизировать работы. Сейчас график подрядчик актуализировал. 1 сентября основные строительные работы должны быть в сортавальском парке завершены", - сказал он.

Проект сортавальского сквера стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2019 году в номинации "Исторические поселения". Он предполагает строительство амфитеатра с террасами, водный причал для маломерных судов, детскую площадку, организацию освещения и озеленения. В прибрежной зоне должны появиться прогулочные дорожки, зоны отдыха, а также автостоянка. Сумма гранта составила 54 млн рублей.

Сквер должны были сдать до 1 ноября 2020 года, однако подрядчик не справился, успев к осени возвести металлокаркас павильона, сделать дорожки к объекту и амфитеатр. После этого власти расторгли контракт и нашли нового подрядчика. "Объект строго контролируем, готовность 32%. Сейчас два комплекса работ еще сдаются", - пояснил Россыпнов.

Продолжается благоустройство улицы Ленина в городе Питкяранте: проект также получил грант по конкурсу для малых городов. По словам Россыпнова, доля проделанных работ сейчас составляет 35%, их синхронизировали с прокладкой газопровода-отвода протяженностью 122 км и строительством газораспределительной станции в Питкяранте.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах с населением до 100 тыс. человек и исторических поселениях впервые состоялся в 2018 году. За три года эксперты отобрали 240 проектов-победителей из 69 регионов страны. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 млн до 100 млн рублей. В 2020 году было решено увеличить призовой фонд вдвое - до 10 млрд рублей. Конкурс входит в национальный проект "Жилье и городская среда".