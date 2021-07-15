Алтай впервые получит 30 мобильных комплексов для медпомощи жителям отдаленных сел

ТАСС, 15 июля. Три десятка передвижных мобильных комплексов, в том числе флюрографы и маммограф, закупят в Республике Алтай в 2021 году благодаря нацпроекту "Здравоохранение". На эти цели выделено 225 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона со ссылкой на республиканский Минздрав.

"В рамках региональной программы "Развитие первичной медико-санитарной помощи Республики Алтай" на 2021 год предусмотрено приобретение 30 передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов. На их приобретение федеральным бюджетом по нацпроекту "Здравоохранение" предусмотрено более 225 млн 365 тыс. рублей. Такие комплексы будут выезжать для работы в села с населением менее 100 человек, которые закреплены за ближайшими фельдшерско-акушерскими пунктами", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что ранее регион не получал мобильные комплексы в таком количестве. В республике имеется всего лишь один передвижной ФАП, который работает в Онгудайском районе. В числе 30 новых комплексов - 17 передвижных ФАПов, десять передвижных стоматологических кабинетов, два передвижных флюорографа и маммограф. Комплексы предназначены для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи жителям малочисленных и труднодоступных сел. На этих комплексах специалисты будут выезжать в отдаленные села для оказания помощи населению, проведения профилактических осмотров и диспансеризации.

"В настоящее время заключены контракты на поставку флюорографов, по остальным идет процесс контрактования, поставка ожидается в сентябре - декабре 2021 года", - подчеркнули в пресс-службе.

Всего в республике работают 195 медучреждений, подведомственных Минздраву региона. Три района региона, Кош-Агачский, Усть-Канский и Улаганский, являются отдаленными. Некоторые села в этих районах почти на 400 км удалены от Горно-Алтайска.