В Нижегородской области на 153 предприятиях внедрили бережливые технологии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Участниками нацпроекта "Производительность труда" стали 153 предприятия Нижегородской области, что уже превышает плановые показатели на 156%, сообщил журналистам в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Многие наши предприятия уже оценили эффект от внедрения бережливых технологий, от оптимизации рабочих процессов. Сегодня участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 153 компании, и уверен, что со временем их будет становиться все больше. Здесь работает цепная реакция, когда одна компания, повысившая доходность за счет нацпроекта, привлекает в эту работу сразу несколько - не только партнеров, но и конкурентов, которым тоже нельзя отставать", - сказал Никитин.

Губернатор также напомнил, что в Нижегородской области для участников нацпроекта действует региональная программа поддержки, которая предполагает субсидирование в размере до 5 млн рублей до 50% затрат на модернизацию оборудования.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.