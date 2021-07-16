Власти Хакасии получили заявку на строительство первого мусороперерабатывающего завода

ТАСС, 16 июля. Правительство Хакасии получило заявку от инвестора "Эко-групп" на строительство первого в республике мусороперерабатывающего завода в Черногорске. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития республики Виктор Богушевич.

Инвестор подавал заявку на возведение завода весной этого года. Но тогда Минэкономразвития республики высказало замечания по инвестпроекту и бизнес-плану, которые были доведены до инвестора.

"Заявка подана", - сказал Богушевич, добавив, что она будет рассмотрена на межведомственной комиссии, и при положительном решении, глава республики Валентин Коновалов издаст распоряжение о предоставлении земли. Строительство начнется после заключения договора аренды.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 250 млн рублей. Планируемая мощность завода составит 150 тыс. тонн отходов в год. На предприятие будут поступать отходы сразу из нескольких муниципалитетов республики, в том числе из Абакана.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ в январе 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология".