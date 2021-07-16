В Бурятии на котельных и очистных сооружениях установят воздухоочистительное оборудование

УЛАН-УДЭ, 16 июля. /ТАСС/. Пилотный проект внедрят в Бурятии в 2021 году, на котельных и очистных сооружениях установят воздухоочистительное оборудование. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

"На промышленных предприятиях будут внедрены новые технологии, которые помогут кардинально повлиять на экологическую ситуацию и улучшить качество воздуха. На Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате, городских котельных и очистных сооружениях установят воздухоочистное оборудование ГК "Ятаган/GET инжиниринг", оно позволит на 99% уловить вредные вещества, такие как метилмеркаптан, а также исключить неприятные запахи", - сказали в пресс-службе.

Если результаты пилотного проекта будут положительными, технология очистки вредных выбросов будет включена в комплексный план по снижению выбросов в атмосферу, добавили в министерстве.

В последние годы в зимнее время над Улан-Удэ постоянно образуется плотный смог, местные экологи связывают это с разросшимся вокруг города частным сектором с печным отоплением, наличием большого количества мелких угольных котельных, особенностями расположения города. Улан-Удэ находится в котловане между сопками, воздух над ним практически не проветривается. В начале 2020 года специалисты отмечали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе в условиях безветрия: средние концентрации фенола в самый пик неблагоприятных метеоусловий превысили предельно допустимую концентрацию в 3,8 раза, сероводорода - в 1,1 раза, диоксида азота - в 1,2 раза.

В 2024 году столица Бурятии войдет в федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология". В настоящее время республиканским правительством совместно с федеральными органами власти, Минприроды России проводится сбор предложений, формируется перечень необходимых мероприятий для улучшения воздуха в регионе.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Несколько задач нацпроекта продлили до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.