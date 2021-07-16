Участники конкурса "Моя страна - моя Россия" защитили проекты на форуме "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. /ТАСС/. Презентация проектов конкурса "Моя страна - моя Россия" состоялась на Всероссийском молодежном форуме "Восток", который с 2 по 17 июля проходит во Владивостоке. Четыре из семи проектов-победителей в номинации "Мой Дальний Восток. Моя Арктика" защищали жители Приморья, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Участники масштабного конкурса "Моя страна - моя Россия" защитили свои проекты. Четверо из семи победителей - приморцы. Победителями из Приморья стали Евгения Алексеева, Владислав Кузнецов, Виктор Пахмутов и Юрий Шипицин", - говорится в сообщении.

Четыре проекта-финалиста были представлены студентами и сотрудниками Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Молодые люди презентовали на конкурсе интерактивную образовательную программу "Дальневосточный старт", направленную на вовлечение молодежи в технологическое предпринимательство, участите в которой приняли около 400 человек. Также студенты представили проект реализации гидроакустической системы связи Ofdm для передачи данных и навигации под водой и технологию комплексной вторичной переработки отходов полистирола в строительные материалы.

Сотрудник ДВФУ Виктор Пахмутов представил цикл образовательных мероприятий по финансовой грамотности для учеников сельских школ. Проект был инициирован студентами и преподавателями вуза в сентябре 2020 года и уже реализуется в крае.

Участниками XVIII Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" в нынешнем сезоне стали 91 147 человек из всех регионов России и нескольких зарубежных государств, в числе которых - Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США.

Конкурс "Моя страна - моя Россия" является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" и реализуется в рамках проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Нацпроект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.