Более 1 млрд рублей направят на Алтае на санитарную авиацию и медоборудование

ТАСС, 16 июля. Более 1 млрд рублей направят в Республике Алтай в 2021 году на развитие санитарной авиации, закупку медицинского оборудования и поставку лекарств за счет нацпроекта "Здравоохранение", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Минздрав республики.

"На 2021 год по нацпроекту "Здравоохранение" по Республике Алтай за счет всех источников предусмотрено более 1 млрд 133 млн рублей. Средства будут направлены на развитие санитарной авиации, создание и замену фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащение медицинским оборудованием, поставку лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов на диспансерном наблюдении", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, за счет регионального проекта по борьбе с онкозаболеваниями планируется оснастить оборудованием онкоцентр на базе республиканской больницы.

В пресс-службе также отменили, что в 2021 году капитально отремонтируют поликлиники в Онгудайской и Майминской районных больницах. При этом в Минздраве республики уточнили, что, помимо этих двух учреждений, в ремонтах нуждаются еще 17 организаций: больницы, медколледж, ФАПы, стоматологическая поликлиника, кожвендиспансер. "Дополнительная потребность по капитальным ремонтам составляет более 637 млн 181 тыс. рублей", - подчеркнул собеседник.

В ближайшие 4 года в регионе планируют не только ремонт, но и строительство медучреждений. Так, в рамках региональной программы по модернизации первичного звена, в течение 2021-2025 годов планируется строительство 29 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов, в которых живут от 100 до 2 тыс. человек. На эти цели планируется потратить более 220 млн 390 тыс. рублей.

Всего в республике работают 195 медучреждений, подведомственных Минздраву региона.