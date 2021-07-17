Кириенко: победители "Большой перемены" могут стать наставниками новых участников

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Победители и финалисты конкурса для школьников "Большая перемена" могут стать наставниками для будущих участников проекта. Такое мнение высказал в субботу первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко после встречи с победителями и финалистами конкурса "Большая перемена" на второй смене форума "Территория смыслов".

"У нас основной разговор был, это же были (на встрече - прим. ТАСС) победители и финалисты "Большой перемены" прошлого года, про развитие проекта <...> Ребята говорили о том, что они сами готовы принимать участие в проектах общества "Знание". Готовы выступать наставниками для младших ребят и для тех, сегодня участвует в "Большой перемене", - сказал Кириенко.

По его словам, участники встречи заявили, что не хотели бы расставаться с проектом после окончания школы. "Мы с ними договорились, что у нас должен появиться в "Большой перемене" какой-то другой статус. <...> Участвовать в качестве наставников, в качестве экспертов - это вполне хорошая история", - подчеркнул Кириенко.

Он отметил, что часть предложений, ранее подступивших от участников "Большой перемены", уже реализована.

Кириенко уточнил, что ходе состоявшейся беседы с победителями и финалистами конкурса было высказано "десятка полтора идей и предложений". "Мне кажется, что это важнейшая история для "Большой перемены", что у нас участники - соавторы", - отметил он.

Конкурс "Большая перемена" стартовал в 2020 году. Ко второму сезону конкурса присоединились более 2,5 млн школьников и студентов колледжей, более 1,1 млн из них - ученики 5-7 классов, которые принимают участие в конкурсе впервые. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Образование" и входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.