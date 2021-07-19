Саратовская область направит 140 млн рублей на сохранение объектов культурного наследия

САРАТОВ, 19 июля. /ТАСС/. Власти намерены направить более 140 млн рублей на сохранение объектов культурного наследия в Саратовской области, речь идет о старинных зданиях, в которых располагаются учреждения культуры. Об этом сообщила в понедельник ТАСС исполняющая обязанности министра культуры региона Татьяна Астафьева.

"На сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории региона, предусмотрено финансирование в сумме 70,2 млн рублей. Также запланирован капитальный ремонт объектов культурного наследия федерального значения на общую сумму 178,3 млн рублей", - сказала Астафьева.

Собеседница агентства пояснила, что средства будут направлены на реконструкцию дома Нарышкиной в селе Пады Балашовского района, возведенного во второй половине XIX века. Дом находится на территории усадьбы Нарышкиных "Раздолье".

"Усадьба - уникальный памятник истории и культуры региона, один из очень немногих, дошедший до наших дней, является объектом историко-краеведческих и культурологических исследований. Восстановленная усадьба может войти в туристические маршруты и привлечь отдыхающих, может стать одним из элементов подготовки специалистов историков, культурологов, краеведов", - сообщила собеседница агентства.

Кроме того, планируется отреставрировать мемориальный музей Николая Чернышевского и дом Павла Кузнецова в Саратове. В зданиях сейчас располагаются музеи.

"Также в планах направить средства на реставрацию дома Михайловых-Радищевых - здание 1812 года постройки в городе Хвалынске, в котором в настоящий момент располагается Хвалынский краеведческий музей, а также на реставрацию здания городской управы 1810 года постройки, где находится Вольский краеведческий музей", - добавила Астафьева.

Реставрация театра

Астафьева добавила, что еще 600 млн рублей в 2021 году выделено на проект по реставрации саратовского театра оперы и балета.

Здание театра было возведено в 1803 году в центре Саратова, затем оно несколько раз перестраивалось и достраивалось. Здание театра, украшенное колоннами и барельефами, является одним из символов города. Саратовский академический театр оперы и балета - один из старейших в Поволжье и в России в целом. Театр имеет статус объекта культурного наследия и не ремонтировался уже около 30 лет.

"Работы по реставрации театра ведутся ежедневно, в результате будет полностью восстановлен первоначальный внешний вид здания", - отметила собеседница агентства.

Ожидается, что работы по реконструкции завершатся в сентябре 2022 года.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.