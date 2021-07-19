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Ввод жилья на Ставрополье увеличился в 1,6 раза по итогам полугодия

В 2021 году планируют построить 1 млн 314 тыс. кв. м. жилья

ПЯТИГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Ставропольский край по итогам первого полугодия 2021 года в 1,6 раза увеличил ввод жилья по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За январь - июнь в регионе введено более 670 тыс. кв. метров жилья, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"На Ставрополье стали строить больше. За прошедшие полгода в крае введено в эксплуатацию 670,2 тыс. квадратных метров жилой площади. Это в 1,6 раза больше, чем за тот же период 2020 года", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, всего в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2021 году на Ставрополье планируется построить 1 млн 314 тыс. кв. м. жилья.

"Получается, показатель выполнен уже более чем наполовину. <…> Растущее строительство обеспечивает загрузку мощностей в 5-6 смежных отраслях, создает дополнительные рабочие места", - добавил губернатор.

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