Более 643 млн рублей направят в Калужской области на ремонт поликлиники

ТАСС, 19 июля. Власти Калужской области до конца 2021 года организуют капитальный ремонт 20 поликлиник, а также шести амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и одной лаборатории по стартовавшей в РФ с января программе модернизацию первичного звена здравоохранения.

Кроме того, запланирована установка 28 модульных ФАПов, суммарно на реализацию программы выделено свыше 643 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Общий объем финансирования программы в текущем году составляет свыше 643 млн рублей. Запланировано проведение капитального ремонта 27 объектов (20 поликлиник, одной лаборатории, трех врачебных амбулаторий и трех ФАП) общей площадью 31 тыс. кв. м, установка 28 модульных ФАПов, закупка 17 единиц оборудования", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Эта тема обсуждалась в понедельник на заседании правительства региона, которое провел губернатор Владислав Шапша. Он отметил, что если в результате конкурсных процедур будут сэкономлены средства, то их следует направить на закупку дополнительного медоборудования и поручил облминздраву обсудить эту возможность с федеральным Минздравом.

Старт программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах РФ был дан 1 января 2021 года. На эти цели за пять лет из федерального бюджета планируется выделить 500 млрд рублей и еще не менее 50 млрд рублей - из региональных бюджетов.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.