В Тверской области до 2023 года откроют три центра образования "IT-куб" для 6 тыс. детей

ТАСС, 20 июля. Свыше 6 тыс. школьников смогут проходить обучение системному администрированию, программированию, работе с большими данными на базе центров цифрового образования "IT-куб", которые до 2023 года откроют в Торжке, Кимрах и Вышнем Волочке Терской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона по итогам совещания у губернатора Игоря Рудени.

"В ближайшие два года в Торжке, Кимрах и Вышнем Волочке будут открыты "IT-кубы" - более 6 тыс. ребят смогут пройти обучение по таким направлениям, как системное администрирование, программирование на Python и Java, мобильная разработка, виртуальная реальность, кибергигиена и работа с большими данными. Первый центр был построен в Удомле в 2020 году, его воспитанниками уже стали более 2 тыс. детей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, на создание "IT-кубов" из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта "Образование" будет выделено более 46 млн рублей. Эта тема обсуждалась во вторник на заседании правительства региона, отмечено, что всего до 2024 года на реализацию нацпроекта в Тверской области предусмотрено более 3,8 млрд рублей.

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева, которая присутствовала на заседании в качестве эксперта, отметила, что для региона важно продолжать работу по созданию мест в сфере дополнительного образования, открытию центров для одаренных детей, условий для занятий спортом в сельской местности. "Мы должны сделать все, чтобы национальный проект "Образование" на территории Тверской области был реализован как количественно, так и качественно", - приводит пресс-служба слова Васильевой.

Одним из самых масштабных в рамках нацпроекта, по информации пресс-службы, является проект "Современная школа". По нему предполагает, в том числе открытие до 2024 года 300 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Создание в образовательных организация региона более 2,5 тыс. новых учебных мест за счет строительства трех новых школ и проведению капремонта в 12 учреждениях. "Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи должны обеспечиваться государством вне зависимости от места проживания учащихся. Перед нами стоит задача воспитания социально активной личности на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, исторических и культурных традиций", - приводит пресс-служба слова Рудени.