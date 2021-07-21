На юге Сахалина начался ремонт автодороги до популярного пляжа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Ремонт автодороги Анива - Таранай, ведущей к одному из самых популярных пляжей на Сахалине, начался на юге острова в Анивском районе. Об этом сообщил ТАСС председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин.

"Для того, чтобы начался ремонт этой дороги, была проделана большая работа. Во-первых, было много обращений от жителей села, и мы (депутаты - прим. ТАСС), конечно, не могли на это не отреагировать - подключили фракцию "Единая Россия", депутатский корпус, профильные министерства, координируем весь процесс", - рассказал Хапочкин после выезда с представителями профильных министерств в Анивский район для контроля хода работы.

По его информации, окончательное решение о ремонте дороге было принято несколько дней назад. Сейчас дорожники приступили к первому этапу работы. Сначала они ликвидируют самые сложные дефекты дорожного полотна, которые уже сейчас представляют опасность для автомобилей и были внесены волонтерами на цифровую карту дорожных дефектов. На втором этапе начнется укладка асфальта. Планируется починить 12 тыс. квадратных метров полотна.

Автодорога Анива - Таранай расположена в Анивском городском округе на юге Сахалина и соединяет административный центр муниципалитета и село Таранай. Ее длина составляет около 15 километров. Несмотря на это, она имеет большую значимость не только для жителей района, но и для остальных сахалинцев. Пляж в Таранае является одним из популярнейших мест отдыха на Сахалине в теплое время года, а зимой в район села приезжает большое количество рыбаков-любителей.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области в этом году начала работать цифровая карта дорожных дефектов. Вносить в нее дополнения с привязкой к спутниковым координатам может любой житель островного региона. Благодаря этому в процессе ремонта дорог тот или иной поврежденный участок не будет потерян или случайно пропущен.

Устранение повреждений на трассах во многом способствует достижению целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который был продлен до 2030 г. Ожидаемые результаты для Сахалинской области - доля региональных трасс, соответствующих нормативу, должна превысить 55 процентов, а доля дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации - до 85 процентов.