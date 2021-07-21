Олимпиада Кружкового движения НТИ объявила конкурс региональных площадок для финалов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior объявила открытый конкурс региональных партнеров, организаций, на базе которых пройдут очные финалы командных инженерных соревнований для школьников 5-7 классов в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"По итогам конкурса нам как организаторам предстоит выбрать 6-10 площадок по всей России, на которых будут проводиться финальные испытания олимпиады. Причем на каждой площадке пройдут соревнования по 3-5 технологическим направлениям. И очень здорово, что конкурс является по-настоящему всероссийским, ведь принимать его будут не только столичные регионы. Причем требования к организациям, которые будут принимать финалистов, действительно очень высокие - они должны не только предоставить помещение, но и быть оснащены всем необходимым, чтобы конкурсантам было комфортно", - процитировали в пресс-службе генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Конкурс региональных партнеров проводится, чтобы определить, в каких городах и на каких площадках пройдут очные заключительные этапы олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior в 2021 году. Во время финалов участники, прошедшие дистанционный отборочный этап, будут в командах решать инженерные задачи по следующим направлениям: технологии для виртуального мира, космоса, мира роботов, среды обитания и человека. Финалисты будут соревноваться в течение одного дня. Региональные партнеры, выбранные по итогам конкурса, приступят к работе с 23 августа 2021 года, вместе с открытием регистрации участников, а финалы олимпиады пройдут в ноябре - декабре 2021 года.

"Самая важная задача для нас, как для организаторов олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior — дать каждому технологически ориентированному школьнику страны возможность попробовать свои силы в инженерных направлениях уже в средних классах. Именно поэтому мы рассчитываем, что города финалов будут распределены по всей территории России. На Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале - как и в европейской части страны - есть много сильных образовательных организаций, и мы надеемся увидеть их среди региональных партнеров олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior 2021 года", - сказал лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов, которого процитировали в пресс-службе.

Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior - это первые в России командные инженерные соревнования для учеников 5-7 классов, которые проводятся с 2019 года Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия — страна возможностей" при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". Олимпиада входит в федеральный проект "Социальные лифты для каждого" Национального проекта "Образование", одна из главных задач которого — открыть талантливым школьникам возможности для самореализации в родных регионах.