В Якутии определили компанию для ликвидации хвостохранилища золотоизвлекательной фабрики

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Хвостохранилище Куларской золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) в Усть-Янском районе будет рекультивировано ООО "Главстрой" в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального Минэкологии.

"Между исполнительной дирекцией по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводков в Республике Саха (Якутия) и ООО "Главстрой" заключен государственный контракт по ликвидации хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики", - говорится в сообщении.

По итогам проведения открытого конкурса была подана только одна заявка. Сумма госконтракта превысила 870,6 млн рублей. Как уточнили ТАСС в министерстве, Проектно-сметная документация на рекультивацию была разработана на средства регионального бюджета. Софинансирование из бюджета Республики Саха (Якутия) составит свыше 63 млн рублей, остальное - из федеральных средств.

Работы по ликвидации хвостохранилища пройдут в рамках нацпроекта "Экология". Срок завершения работ намечен на 10 декабря 2023 года. Площадь рекультивируемых земель составит 10,3 га.

Хвостохранилище Куларской ЗИФ находится на территории поселка Депутатский. Введено в эксплуатацию в 1965 году, предназначалось для складирования отходов обогащения золотоизвлекательной фабрики и создания системы оборотного водоснабжения. С 1990 года хвостохранилище не эксплуатируется.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Некоторые задачи нацпроекта продлены до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.