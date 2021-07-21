Первый на Алтае центр цифрового образования откроют к 2024 году

ТАСС, 21 июля. /ТАСС/. Центр цифрового образования "IT-куб" впервые появится в Республике Алтай в 2024 году благодаря нацпроекту "Образование", сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

"IT-куб" - это центр дополнительного образования для детей и подростков в сфере информационно-коммуникационных технологий. В 2024 году в Республике Алтай он будет открыт в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Проект будет реализован на базе Майминского центра детского творчества, где порядка 400 ребят смогут пройти обучение по таким направлениям как системное администрирование, программирование, мобильная разработка, виртуальная реальность, кибергигиена и работа с большими данными", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона ТАСС уточнили, что на реализацию проекта будет направлено 20 млн рублей из федерального бюджета. По данным властей, создание центра не только даст возможность школьникам региона проходить обучение в области программирования, робототехники, виртуальной реальности и искусственного интеллекта, но и поможет определиться с будущей профессией.

"В центре будет создана качественно новая инфраструктура и высокий уровень материально-технического оснащения, разработаны интересные образовательные программы, а главное - это подготовка педагогических кадров. Центр станет отправной точкой развития информационных технологий и создания высококвалифицированного профессионального сообщества", - говорится в сообщении.

В 2019 году в Республике Алтай в рамках нацпроекта открылся детский технопарк "Кванториум-04", который предусматривает ежегодное бесплатное обучение не менее 800 детей по шести направлениям естественно-научной и технической направленностей. На площадке кванториума дети занимаются научным и техническим творчеством.