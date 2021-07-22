В Приморье для производителей запустили бесплатную сертификацию безопасности продукции

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" в Приморье запустил для производителей продуктов питания и точек общепита три комплексные услуги по бесплатной сертификации товаров и услуг, сообщила ТАСС руководитель Центра поддержки предпринимательства (подразделение центра "Мой бизнес") Виктория Петрова.

Процедура основана на принципах ХАССП - концепции регулярной оценки и управления опасными факторами, влияющими на безопасность продукции. "Мы переработали наше общее предложение по сертификации в три отдельных услуги. Теперь предпринимателю проще найти то, что соответствует его целям, а нам - сосредоточиться на оказании ему эффективной поддержки. Например, если производитель пищевых продуктов хочет выйти на экспорт, то ему обязательно надо пройти сертификацию систем менеджмента, основанных на принципах ХАССП. Подобная процедура также может пригодиться ему, если он планирует участие в тендерах", - сообщила Петрова.

В центре "Мой бизнес" предприниматели могут бесплатно сертифицировать товары и услуги, производителям продуктов питания теперь доступна сертификация и проверка систем менеджмента. Каждая услуга дополнена возможностью получить профильную консультацию.

Поддержка предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело, является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата.