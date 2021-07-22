В Бурятии подготовили проект плана по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу

УЛАН-УДЭ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Бурятии совместно с учеными подготовили проект комплексного плана по снижению выброса в атмосферу вредных веществ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе республиканского правительства.

"Подготовлен проект комплексного плана. В дальнейшем он будет утверждаться в Москве для включения города Улан-Удэ в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" с возможностью финансирования мероприятий из федерального бюджета", - сообщили в правительстве региона.

31 мая на совещании во Владивостоке вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отметил, что четверть населения Дальнего Востока, а именно более 2 млн человек, живут в городах и поселках, где остро стоит проблема загрязненного воздуха, хуже всего ситуация в Чите, Улан-Удэ и Южно-Сахалинске. В столице Бурятии среднегодовые предельно допустимые концентрации бензапирена превышены в 12 раз, взвешенных веществ - в 1,5 раза, формальдегидов - в 1,2 раза. Основной источники загрязнения - предприятия теплоэнергетики, транспорт, печное отопление.

В Улан-Удэ для улучшения ситуации необходимы реконструкция сетей электроснабжения для перевода частного сектора на электрообогрев, строительство сетей газоснабжения, перевод угольных котельных на бездымное топливо. Также в комплексном плане предлагаются такие пункты, как обновление подвижного состава транспорта, строительство новых узлов улично-дорожной сети, развертывание системы мониторинга, комплексное озеленение города.

Бурятия в свое время не попала в перечень субъектов, где с 2019 года реализуется проект "Чистый воздух". Местные власти пытаются решить проблему загрязнения воздуха в столице республики с помощью различных проектов, в том числе за счет привлечения инвесторов. В июне 2021 года Бурятия и Росприроднадзор подписали соглашение о реализации проекта "Чистый воздух".

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.