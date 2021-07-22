Белгородская область получила 900 млн рублей на ремонт дорог по завершении работ досрочно

ТАСС, 22 июля. Белгородская область дополнительно направит 900 млн рублей, полученных из федерального бюджета на ремонт дорог, после досрочного завершения работ по нацпроекту на 2021 год, сообщил в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте" врио губернатора области Вячеслав Гладков.

"Хочу поделиться хорошей новостью. Наш регион первым в стране завершил реализацию строительства и ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" на 2021 год. Сейчас мы получили дополнительно 900 млн рублей из федерального бюджета", - написал Гладков.

Дорожники уже построили и отремонтировали по нацпроекту в 2021 году в Белгородской области 260 км дорог, стоимость работ превысила 3 млрд рублей. За счет дополнительных средств в области отремонтируют еще 53 дороги протяженностью 84 км.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента РФ Владимира Путина о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".