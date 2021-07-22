Число амбулаторных онкоцентров в Тульской области увеличат до шести в 2021 году

ТУЛА, 22 июля. /ТАСС/. Три центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в 2021 году откроют дополнительно к трем уже действующим в Тульской области, где ежегодно выявляют около 7 тыс. случаев заболеваний данного профиля. Расширение сети онкоцентров позволит увеличить объемы ранней диагностики опухолей и процедур химиотерапии, сообщил в четверг заместитель председателя правительства - министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

"Для удобства наших жителей мы в этом году открываем еще три таких центра - в Алексине, Ефремове и Суворове. Это позволит минимизировать сроки проведения диагностики, приблизить возможности химиотерапии к месту жительства пациента", - приводит пресс-служба областного Минздрава слова Маркова.

В Тульской области на данный момент работают три ЦАОП, где жители получают консультацию онкологов, проходят диагностику и при необходимости проходят химиотерапевтическое лечение. Первый центр открыли в 2019 году в Новомосковске, где принимают пациентов из этого рода, а также из Богородицкого, Веневского, Кимовского, Узловского районов и города Донского. "С 2020 года на базе ЦАОП выявлено около 900 случаев подозрений на злокачественные новообразования, из них подтвердилось более 340 случаев. Пациенты с подтвержденным диагнозом были направлены на специализированное лечение", - отметили в пресс-службе.

По данным регионального Минздрава, в Тульской области ежегодно выявляют около 7 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. Они являются самой распространенной причиной смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Создание ЦАОП соответствует задачам федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". В центрах проводят диспансерное наблюдение, химиотерапевтическое лечение в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг хода лечения.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.