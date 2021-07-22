В природном парке Волгоградской области до конца года восстановят озерную систему

ВОЛГОГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Экологическая реабилитация двух ериков и озерной системы будет проведена на особо охраняемой природной территории (ООПТ) Волго-Ахтубинская пойма, включенной во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, сообщила в четверг пресс-служба обладминистрации.

"В Волго-Ахтубинской пойме до конца года специалисты расчистят русло от мусора, топляка и сухостоя, выполнят дноуглубление. К жизни вернут ерики Дудак, Дудаченок и систему озер Невидимки. Работы по экологической реабилитации проведут в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", будет восстановлено 155 га водных объектов и прилегающих ландшафтов", - говорится в сообщении.

Источником водного питания этих взаимосвязанных объектов являются паводковые воды Волги. Изменение гидрологического режима, вызванное регулированием стока реки Волги после строительства Волжской ГЭС, повлекло за собой их деградацию - заиление и зарастание. Теперь они получат новую жизнь, пояснили в пресс-службе.

Восстановление водных объектов будет включать в себя не только расчистку, дноуглубление и формирование сложного рельефа русла, но и высадку на прилегающей территории типичных для Волго-Ахтубинской поймы растительных комплексов. В частности, на берегах расчищенных водоемов планируется высадить более 5 тыс. кустарников и деревьев - ивы, тополя и дуба черешчатого. Еще 57 тыс. деревьев, согласно проекту, будут рассажены в целях компенсационного лесовосстановления, уточнили в пресс-службе.

Работа по сохранению и восстановлению экосистемы Волго-Ахтубинской поймы носит системный характер с 2014 года, реабилитационные мероприятия включены в федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". К началу 2021 года регион вышел на показатели 45 км расчищенных и около 600 га реабилитированных ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы. Восстановлены 35 водных объектов поймы, из них 14 в 2020 году, а всего в рамках нацпроекта до конца 2024 года предстоит восстановить 93 водоема.

"Максимальный эффект будет достигнут после строительства и ввода комплекса ГТС по дополнительному обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы. Этот уникальный, единственный за всю историю Советского Союза и России масштабный экологический проект, представленный губернатором Андреем Бочаровым руководству страны, позволит качественно улучшить условия жизни всего Юга России и будет способствовать сохранению уникальной экосистемы поймы, восстановлению биоразнообразия уникальной территории", - добавили в пресс-службе.