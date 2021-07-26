Запущенный в Якутии портал по выявлению онкологических заболеваний охватил 10 тыс. человек

ЯКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Пилотный проект "Онкопоисксаха.рф", запущенный в Якутии для ранней диагностики рака, с момента запуска охватил свыше 10 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС в понедельник заместитель главного врача Якутского республиканского онкодиспансера Любовь Бурнашева.

"С момента запуска на платформе прошли анкетирование около 10 тыс. человек, из них обследование прошли около 7 тыс. Рак установлен у 10 человек, причем у 60% заболевание выявлено на ранней стадии. Предрак установлен у более чем 120 человек, все они взяты под динамическое наблюдение онкодиспансера", - сказала Бурнашева.

Портал "Онкопоисксаха.рф" был запущен в августе 2020 года по региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Саха (Якутия)", реализуемой в рамках национального проекта "Здравоохранение". На сайте любой может пройти анкетирование, затем по его результатам программный комплекс отбирает тех, кто нуждается в целенаправленном обследовании. На данном этапе система запущена на базе онкодиспансера и Мирнинской ЦРБ. В настоящее время ведется работа по дальнейшему тиражированию в другие ЦРБ.

Кроме этого, по нацпроекту "Здравоохранение" онкодиспансер ведет проект "Онкодесант", где бригады из онкологов отправляются в отдаленные районы для диагностики жителей. "В этом году в связи с напряженной обстановкой с коронавирусом онкодесант успел охватить лишь четыре арктических района - Верхоянский, Среднеколымский, Жиганский и Оленекский - и Чурапчинский район. Всего прошли осмотр более 1 тыс. человек, онкологические заболевания выявлены у шести человек. Надеемся, что с улучшением эпидситуации работа в данном направлении будет продолжена", - добавила Бурнашева.

Она отметила, что в помощь первичному звену онкодиспансер запустил акцию выходного дня, когда любой житель Якутии с жалобами может записаться без направления врача на прием в выходные. "За время акции, с мая этого года, было принято 480 человек, среди которых диагноз рак выявлен у шести", - добавила заместитель главного врача.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.