На юге Приморья появилось оборудование для диагностики пациентов, перенесших ковид

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Оборудование для диагностики нервной системы, сердца и органов дыхания, которое необходимо в том числе пациентам, тяжело перенесшим коронавирус, появилось на юге Приморья - в городе Находка. Ранее такую диагностику выполняли только в региональном центре - Владивостоке, который находится на расстоянии в 180 км, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Поликлиническое отделение Находкинской городской больницы получило новое современное оборудование по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Медицинские приборы на общую сумму более 8,5 млн рублей повысят качество диагностики состояния мышц и периферийной нервной системы, легких, сердечно-сосудистой системы пациентов, в том числе после тяжело перенесенного COVID-19. <…> Теперь горожане на месте будут проходить те виды обследования, за которыми приходилось обращаться во Владивосток", - говорится в сообщении.

Заместитель главного врача Находкинской горбольницы по лечебной работе Дмитрий Потешкин сообщил, что теперь в больнице появился уникальный аппарат - бодиплетизмограф, который предназначен для исследования возможностей легких пациента и их способности к газообмену. Аппарат дает более точные и детализированные показатели, чем другое подобное оборудование.

В медучреждение поступил электромиограф, который используют для диагностики нейромышечных заболеваний, оценки причин болей в спине, расстройствах моторного контроля. Точность диагноза позволяет выбирать верную тактику дальнейшего лечения. Поликлиника получила и оборудование для проведения скрининга ишемической болезни сердца, что даст возможность точно и быстро интерпретировать результаты.

Большая часть оборудования будет задействована в проведении углубленной диспансеризации граждан, перенесших коронавирус, которая началась в Приморье с 1 июля.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в этом году в Находкинской городской больнице запланированы капитальные ремонты в зданиях структурных подразделений на общую сумму 26,6 млн рублей, а также выполнение проектных работ для строительства новой поликлиники. Программа рассчитана на пять лет - с 2021 по 2025 годы - и является важной составляющей национального проекта "Здравоохранение".