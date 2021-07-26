Школу на тысячу мест построят на Ставрополье по нацпроекту

СТАВРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Школу на тысячу учеников построят в городе Михайловске Ставропольского края за счет региональной госпрограммы "Развитие образования" нацпроекта "Образование", сообщает в понедельник управление по информационной политике правительства края.

"Школа появится на территории жилого комплекса "Гармония". Проектными решениями предусмотрено строительство трехэтажного здания на 1 002 места, стадиона с футбольным полем, площадки для легкой атлетики и общеразвивающих упражнений, теннисного корта, двух площадок для баскетбола и волейбола", - рассказали в управлении.

На первом этаже здания разместят классы начальной школы, спальные и игровые комнаты, группы продленного дня, помещения медицинского блока, тренажерный, спортивный и актовый залы, а также столовую. Второй этаж будет отдан под читальный зал библиотеки с книгохранилищем, учебные классы, административные помещения, физкультурный зал для детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Помещения для развития творческих способностей и эстетического воспитания, учебные классы и фотостудия будут находиться на третьем этаже.

"На строительство школы выделено более 1 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. Работы планируем завершить в следующем году", - добавил и. о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко, слова которого приводит пресс-служба.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.