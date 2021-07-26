Жители Чувашии смогут предложить идеи по цифровизации региона на новой интернет-платформе

ТАСС, 26 июля. Специальная интернет-платформа запущена в Чувашии для голосования за лучшие инициативы по цифровизации в республике. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой администрации главы региона.

"Пользователи ресурса смогут ознакомиться с перечнем проектов, вошедших в стратегию цифровой трансформации нашей республики и направленных на улучшение качества жизни граждан. Инициативы охватывают самые разные сферы: от здравоохранения до сельского хозяйства, от социальной помощи до транспортного обслуживания, от ЖКХ до образовательного процесса. Платформа спланирована таким образом, чтобы жители могли проголосовать за лучшие цифровые инициативы, это позволит в дальнейшем отбирать приоритетные для реализации", - отмечается в сообщении.

На площадке можно также поделиться собственными идеями по цифровизации региона. Все предложения проанализируют эксперты, одобренные инициативы будут включены в стратегию. Проголосовать за проекты стратегии и оставить предложения по цифровизации региона можно будет до 1 сентября. Разработчики платформы также сформировали раздел для потенциальных инвесторов, которые готовы вложить средства в проекты по внедрению цифровых решений.

По результатам первого рейтинга руководителей цифровой трансформации региональных органов исполнительной власти России, Чувашия вошла в топ-10. Рейтинг подготовлен Центром подготовки руководителей цифровой трансформации Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Он рассчитывался, исходя из семи критериев. Информацию для оценки предоставляли руководители цифровой трансформации из 84 субъектов России.

Деятельность региональных органов исполнительной власти оценивалась по таким критериям, как цифровая зрелость отраслей экономики, степень внедрения платформы обратной связи, наличие программ по цифровизации, проработка стратегии цифровой трансформации и другие. Стратегия цифровой трансформации Чувашии на данный момент проходит финальную стадию согласования. В настоящий момент проект стратегии цифрового развития республики согласовали Минкультуры России, Минпромторг, Минтранс, а также Минфин.