Около 10 млрд рублей выделят на профобучение 168,8 тыс. россиян

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 10 млрд рублей выделят в 2021 году на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для 168,8 тыс. россиян. Об этом сообщили журналистам в понедельник в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Члены рабочей группы обсудили промежуточные итоги реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках нацпроекта "Демография". Так, в 2021 году запланировано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 168,8 тыс. граждан. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 10 млрд рублей", - рассказали в секретариате.

Нацпроект "Демография", реализация которого началась в январе 2019 года, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков.