Во втором по величине городе на Камчатке в 2021 году благоустроят три новые территории

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июля. /ТАСС/. Три новые благоустроенные территории появятся во втором по величине городе на Камчатке Елизово до конца 2021 года. Власти региона направят на это около 13 млн рублей, сообщила ТАСС сотрудник управления финансов и экономического развития администрации Елизова Ирина Пятинкина.

"По профильному нацпроекту ["Жилье и городская среда"] подрядчики благоустроят небольшой сквер около памятника Ленину - там появятся новые лавочки, урны, тротуарная плитка и освещение. Отремонтируют и лестницу, с другой стороны памятника, где останавливается общественный транспорт, будет заменено асфальтобетонное покрытие. А в целях привлечения гостей в сквере планируется открыть несколько фотозон. По двум адресам в городе в рамках нацпроекта также уложат новый асфальт, в том числе и на тротуарах и автопарковке, а также установят новое освещение, скамейки и урны", - сказала Пятинкина.

Сотрудник администрации добавила, что общая стоимость работ по благоустройству - порядка 13 млн рублей, большинство из которых выделено региону из средств федерального бюджета.

Цели нацпроекта "Жилье и городская среда" - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, повышение комфортности общественных пространств и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

Елизово - второй по величине город на Камчатке, расположенный в 30 км от краевой столицы. В нем проживают около 40 тыс. человек.