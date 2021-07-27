В Бурятии более 600 человек стали участниками программы "Социальный контракт"

УЛАН-УДЭ, 27 июля. /ТАСС/. Увеличение финансирования программы "Социальный контракт" в Бурятии позволило расширить число ее участников, за первое полугодие 2021 года помощью воспользовались более 600 жителей республики. Об этом сообщила ТАСС во вторник консультант информационно-аналитического отдела республиканского Министерства социальной защиты населения Мария Ивайловская.

"Возможностями программы в первом полугодии этого года воспользовались 662 жителя республики на общую сумму более 58 млн рублей", - сообщила Ивайловская.

Программа "Социальный контракт" в Бурятии действует с 2011 года, помощь нуждающимся оказывалась за счет регионального бюджета. За девять лет средства на развитие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства получили 1,2 тыс. семей.

В 2021 году программа реализуется по нацпроекту "Демография", на нее из федерального бюджета направлено 250 млн рублей. "Это позволяет значительно увеличить охват получателей социальной помощи", - отметила Ивайловская.

Программа дает возможность выйти из трудной жизненной ситуации малоимущим семьям. С семьей заключается договор, помощь оказывается в натуральном или денежном выражении. Людям предоставляется корова для ведения личного подсобного хозяйства, либо 50 тыс. рублей - деньги могут быть направлены на открытие собственного дела, предпринимательства, развитие личного подсобного хозяйства.

Национальный проект "Демография" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Нацпроект рассчитан до 2024 года, его общий бюджет - более 3 трлн рублей.