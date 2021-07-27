Муниципальный контракт по нацпроекту расторгли в Ульяновской области из-за нарушений

УЛЬЯНОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Администрация Чердаклинского района Ульяновской области расторгла муниципальный контракт по нацпроекту "Жилье и городская среда" в связи с нарушениями, выявленными прокуратурой. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник надзорным ведомством по региону.

"По требованию прокуратуры Чердаклинского района расторгнут заключенный на основании поддельных документов муниципальный контракт", - отмечается в сообщении.

Установлено, что в июне 2020 года администрация Чердаклинского района по результатам аукциона заключила с ООО "Грааль" контракт на строительство магистрального водовода до поселка Октябрьский и модернизацию насосной станции водоподготовки Левобережья стоимостью почти 90 млн рублей. Для участия в конкурсе компания представила фиктивные документы об опыте выполнения работ по возведению объектов капитального строительства.

Прокурор внес представление об устранении нарушений закона. Кроме того, по материалам проверки надзорного ведомство возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа").