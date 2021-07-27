В Астраханской области откроют 127 центров "Точка роста" до конца 2023 года

АСТРАХАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области откроют 127 профориентационных центров "Точка роста" до конца 2023 года в рамках нацпроекта "Образование", 67 из них уже работают в регионе, еще 22 будут открыты в этом году, сообщили во вторник в пресс службе регионального министерства образования.

"Точки роста" призваны сделать учебный процесс для детей более современным и занимательным, они дают возможность не только практически отработать учебный материал по основным предметам, но и приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах.

"В Астраханской области уже успешно работают 67 площадок. Сейчас идет подготовка к открытию новых 22 центров в восьми сельских районах области: ведётся закупка оборудования и всего необходимого для отработки школьниками гуманитарных и технологических навыков. Так, по четыре "Точки роста" откроются в школах Икрянинского и Лиманского районах, по три центра появятся в Ахтубинском, Камызякском и Черноярском районах. В школах Наримановского и Красноярского районов заработают по две инновационных площадки, и один центр откроется в Харабалинском районе", - говорится в сообщении.

По данным пресс службы, площадки оснащены компьютерами, фототехникой, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, шлемами виртуальной реальности и квадрокоптерами, помимо этого, у подростков появится специальное помещение-трансформер, где они смогут разрабатывать собственные проекты. Педагоги, работающие в "Точках роста", проходят специальное онлайн-обучение по освоению передовых образовательных методик и программ, уточнили в пресс службе.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019-го по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.