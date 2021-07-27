Интеллектуальная транспортная система появится в Томской агломерации к 2025 году

ТОМСК, 27 июля. /ТАСС/. ПАО "Ростелеком" разработает для Томской области проект информационной транспортной системы (ИТС), которая создается по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" и призвана повысить эффективность движения в Томске и пригороде. Реализация проекта начнется в регионе в 2022 году, сообщил журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Томская область определила подрядчика на разработку проекта интеллектуальной транспортной системы (ИТС), предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением на территории Томской агломерации (Томск и его пригород, а также закрытый атомград Северск - прим. ТАСС). Подрядчиком проекта, плановый срок реализации которого 2022 2024 годы, выступит ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении.

Система будет собирать информацию о транспортных потоках в режиме реального времени и с помощью математических моделей и алгоритмов оптимизировать пропускную способность и скорость движения, переключая светофоры. В ходе реализации проекта на городских и региональных дорогах появятся современные светофоры, камеры наблюдения, информационные табло, "умные остановки", метеостанции. Также будет разработано программное обеспечение, которое это оборудование объединяет в единую систему и позволяет ею управлять.

Создание подобной системы предусмотрено проектом "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные автодороги". Она призвана повысить эффективность движения в Томской агломерации, где проживают порядка 70% жителей Томской области, регулярно возникают заторы на дорогах, дорожно-транспортные происшествия.

"Создание современной и надежной транспортной инфраструктуры - одна из главных задач, поставленных президентом перед дорожниками. Мы не только приводим в нормативное состояние наши дороги, но и проводим мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Интеллектуальная транспортная система будет собирать и анализировать весь трафик движения, что даст нам возможность наиболее эффективно управлять транспортными потоками", - цитируют в сообщении вице-губернатора Игоря Шатурного.