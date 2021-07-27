В самом крупном районе Северной Осетии до конца года построят четыре детсада и школу

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июля. /ТАСС/. Четыре детских сада на 120 мест и школу на 360 мест построят до конца года в самом крупном в Северной Осетии Пригородном районе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.

"До конца года в рамках национального проекта "Демография" в Пригородном районе планируется строительство дошкольных учреждений в селении Гизель, Чермен, Новое и Нижняя Саниба - на 120 мест каждое. В Чермене ждут открытия школы на 360 мест", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в районе заканчивается ремонт спортивного зала школы №1 станицы Архонской и капитальный ремонт спортивного зала в селении Куртат.

Также в рамках национального проекта "Культура" идет капитальный ремонт домов культуры селения Сунжа и Майское. На 2022 год запланировано строительство дома культуры в селении Нижняя Саниба и укрепление материально-технической базы сельских домов культуры.

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в районе также сданы в эксплуатацию современные амбулатории в селении Майское и Михайловское. Построены ФАПы в девяти сельских поселениях. Открыты после реконструкции больница в станице Архонской на 50 коек и амбулатория в селении Чермен на 100 посещений. Продолжается масштабная реконструкция поликлиники в селении Октябрьское. Намечен капитальный ремонт амбулаторий селения Гизель и Ногир.

Пригородный район - самый крупный в республике по площади и численности населения. В нем проживают более 100 тыс. человек.